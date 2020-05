Mort de Marie Laforêt : un anonyme révèle les derniers mots de la chanteuse

On la connaissait actrice, diva, délicieuse, chanteuse. C'est sa carrière musicale qui va être mise en avant, alors que Marie Laforêt a rendu son dernier souffle le 2 novembre 2019 à l'âge de 80 ans. Elle qui dénigrait tant sa voix, les mots qu'elle entonnait, travaillait dans le secret sur un projet qui va bel et bien voir le jour : une intégrale de ses chansons, 377 titres qui tiendront sur un total de 18CD. Et c'est grâce à un anonyme, un certain Avignonnais du nom de Yohann Masson – un fan qui a découvert son registre sublime sur le tard, en 2005 – qu'elle a accepté de livrer ses derniers écrits : "Je vous confie ma vie de chanteuse. Prenez-en soin. Elle fut faite avec un coeur simple et honnête."

Des inédits inconnus dans la famille

Il a sauvé de nombreux inédits destinés à finir au placard. Yohann Masson, qui décrit son travail comme celui d'un archéologue, est parvenu à donner vie à 28 titres inédits, à 37 versions alternatives, à des maquettes et des versions étrangères révèle le journal Le Parisien. De quoi remplir 5 des 18CD de cette intégrale qui s'annonce magique pour tout le monde... et même pour la famille de Marie Laforêt ! "On va redécouvrir la grande chanteuse et musicienne qu'elle était, expliquent ses deux filles, Lisa Azuelos et Debora Kahn-Sriber. Nous-mêmes, il y a beaucoup de chansons que nous ne connaissions pas."

L'origine de cette intégrale, un déclic

Marie Laforêt a donné son dernier concert aux Bouffes Parisiens en 2005. Admiratrice de "grandes voix", elle a toujours estimé que sa carrière musicale était "un accident" et préférait qu'on la considère comme une actrice. Mais le déclic a eu lieu il y a trois ans, alors qu'elle s'offrait des vacances en famille. "Nous sommes partis en vacances avec ma fille de 25 ans [Thaïs Alessandrin, NDLR.] et une amie de celle-ci, qui était fan, se souvient Lisa Azuelos. Maman s'est rendue compte qu'elle était connue par un public jeune. Cela a éveillé en elle cette possibilité [...] Notre mère tenait beaucoup à cette intégrale. Elle voulait montrer l'artiste qu'elle avait été globalement et la partie qui lui avait tenu le plus à coeur, ses chansons 'world', car elle parlait plusieurs langues et a toujours adoré voyager..." Inutile de dire que nous avons grand hâte de voir du pays au travers de sa voix...