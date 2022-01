Mort de Mava Chou : Son ex Adrien s'était-il inventé une vie aux Etats-Unis ?

Le 22 décembre dernier, la Youtubeuse Mava Chou se donnait la mort chez elle. Un drame mettant une nouvelle fois en lumière le revers de la médaille des stars des réseaux sociaux : le harcèlement en ligne. Le même jour, la jeune femme de 32 ans déposait plainte par le biais de son avocat contre X et contre Adrien Czajczynski, son ex-mari et père de ses quatre enfants. Une enquête a depuis été ouverte. Le Parisien s'est intéressé au profil du Youtubeur et à son passé professionnel. Dans un article publié ce lundi 31 janvier, on apprend notamment qu'avant de devenir populaire sur les réseaux sociaux, Adrien Czajczynski avait l'âme d'un entrepreneur à qui la chance n'offre pas ses plus beaux sourires. Par peur de perdre celle qu'il aime, il prétexte même une opportunité qui ne se refuse pas aux Etats-Unis : "Le couple s'envole pour la Silicon Valley, visite des maisons, se projette". Mais le rêve américain tourne vite à la désillusion : "L'aveu tombe quelques semaines après leur retour en France : non, rien ne les attendait outre-Atlantique".

Ce ne sont pas les seuls pépins que le couple rencontre pendant sa vie maritale : "Quand les huissiers frappent à leur porte, en 2013, Maëva n'a rien vu venir. À Genève, la boîte d'informatique d'Adrien Czajczynski a coulé en secret" affirme encore Le Parisien. "Il piratait les licences au lieu de les acheter. Il ne payait pas les fournisseurs. Il a plombé notre réputation" affirme un ex-associé.

Maëva Frossard et Adrien Czajczynski rencontrent des soucis financiers. Adrien Czajczynski verra le continent américain comme la dernière carte à jouer pour se sortir de ce gouffre financier. Un échec de plus et un retour en France plus tard, le couple sort finalement la tête de l'eau et devient rapidement l'un des couples les plus suivis grâce aux nombreuses vidéos de son quotidien qu'il publie sur les réseaux sociaux. Une popularité sur le Net qui lui aura finalement coûté bien plus que toutes les dettes qu'il avait accumulées par le passé...