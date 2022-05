Mort de Naomi Judd : la star de la country s'est suicidée...

Naomi Judd avait ouvertement évoqué ses problèmes de maladie mentale durant une interview accordée à Good Morning America en 2016. Elle avait reconnu être atteinte "d'extrême et sévère dépression" qui la forçait à vivre recluse. Elle avait expliqué que son état avait empiré quand elle avait mis un terme à la tournée de The Judds (groupe qu'elle formait avec sa fille) en 2011.

Naomi et Wynonna Judd ont formé leur duo à la fin des années 1970, remportant de nombreux prix dont cinq Grammys. Certaines des chansons les plus populaires du couple mère-fille incluent Love Can Build A Bridge, Mama He's Crazy et Girls 'Night Out. Le duo, maintes fois réuni pour des tournées et des performances spéciales malgré leur rupture en 1983, s'est officiellement dissous en 1991 quand Naomi Judd s'est fait diagnostiquer une hépatite C. Mère et fille devaient repartir en tournée cet automne pour la première fois en plus d'une décennie et vendredi, le Country Music Hall of Fame avait annoncé que The Judds rejoindrait ses rangs le 1er mai pour avoir aidé à "ramener le country à ses racines dans les années 1980 avec des chansons légères et mélodieuses influencées par la musique folk traditionnelle, le blues acoustique, et pour son harmonie familiale". Une cérémonie qui s'est bien déroulée malgré l'absence de Naomi Judd...