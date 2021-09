Mort de Nino Castelnuovo, acteur inoubliable des "Parapluies de Cherbourg"

Triste nouvelle pour tous les amoureux de cinéma et plus particulièrement les fans du cinéma de Jacques Demy. Connu des spectateurs français pour avoir interprété Guy Foucher, l'amoureux de Catherine Deneuve dans Les parapluies de Cherbourg, Nino Castelnuovo s'est éteint lundi dernier, comme l'a annoncé sa famille hier. Il a succombé lundi à Rome à une longue maladie selon sa femme, l'actrice Maria Cristina Di Nicola et leurs deux enfants, cités par la presse italienne. Né en 1936 sous le nom de Francesco Castelnuovo, il s'est éteint à l'âge de 84 ans.

Avant sa prestation très remarquée dans la comédie musicale aux chansons cultes de Michel Legrand, Nino Castelnuovo a commencé par jouer les seconds rôles au cinéma dans des films relativement modestes à la fin des années 50 avant d'apparaître dans Rocco et ses frères (1960) de Luchino Visconti, avec Alain Delon, Annie Girardot et Claudia Cardinale.

Il va gagner en popularité dans son pays natal grâce à l'adaptation télévisée de l'oeuvre littéraire Les fiancés, avant de connaître la consécration grâce à Jacques Demy et Les parapluies de Cherbourg, qui remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1964. Bien plus tard, il va jouer dans Le patient anglais aux côtés de Kristin Scott Thomas et Juliette Binoche. Il participe à son dernier film en 2016.

Né dans une famille modeste, Nino Castelnuovo a d'abord été peintre, puis mécanicien et ouvrier avant de déménager pour Milan où il travaille comme représentant en commerce tout en s'inscrivant à l'école d'art dramatique Piccolo Teatro de Milan.