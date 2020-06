Mort de Pascal Clément, ancien ministre de Jacques Chirac : nombreux hommages

"Hommage à mon complice et ami, des Jeunes Giscardiens, du Parlement et du Gouvernement Pascal Clément. Un homme de talents et d'humour", a souligné Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des Départements de France et ancien ministre. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a quant à lui salué "un compagnon de route a l'esprit fin et à l'engagement fidèle". Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris qui avait succédé à Pascal Clément en 2007 au poste de ministre de la Justice a écrit sur Twitter : "J'apprends avec beaucoup de tristesse le décès de Pascal Clément ce jour. Fin juriste, très cultivé et élu de terrain mon prédécesseur au ministère de la Justice était un homme de convictions qui oeuvra beaucoup pour les Français."