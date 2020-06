Mort de Pau Donès (La Flaca) à seulement 53 ans

Deux ans plus tard, le chanteur annonçait la récidive de son cancer sur son blog :"2017 allait être une année glorieuse, tout à coup j'ai reçu un appel de l'hôpital. Dans le dernier contrôle, les marqueurs ont augmenté. Je fais une tomodensitométrie (un scanner) et, cachée dans le péritoine, on a trouvé une petite tumeur." Une annonce qui avait bouleversé tous les fans de l'artiste, très inquiets pour sa santé.

En 2020, il a publié son dernier album, un disque testament baptisé Tragas o Escupes ("Avale ou Crache"). Très proche de sa fille, le chanteur avait partagé le 23 mai dernier son dernier morceau, lui rendant hommage, intitulé Eso que tu me das (Ce que tu me donnes). Un dernier cri d'amour qui a déjà à son actif plus de 7 millions de vues.