Mort de Peter Brook : son immense histoire d'amour avec Natacha Parry, décédée à la Baule

Par Samya Yakoubaly Rédactrice Cinéphile, elle adore regarder des bande-annonces et des moments historiques à la télévision. Le prochain James Bond ou le discours d’investiture de Barack Obama lui donnent les mêmes frissons.

Marié pendant plus de soixante-ans avec la comédienne Natasha Parry, Peter Brook a certainement mis en scène l'une de ses plus belles histoires avec la femme de sa vie et mère de leurs deux enfants. Ils se retrouvent désormais sur les planches de l'au-delà, unis à jamais.

L'influent Peter Brook est mort ce 2 juillet 2022 à l'âge de 97 ans, laissant derrière lui une immense carrière dans le théâtre. Le Britannique avait mené une grande partie de son parcours en France, menant notamment le théâtre parisien Les Bouffes du Nord. Une vie qu'il a longuement partagée avec son épouse Natasha Parry, la mère de leurs deux enfants Irina et Simon, son grand amour qui est décédée en 2015 à la Baule. Le Monde avait consacré un beau portrait à Natasha Parry au moment de sa disparition il y a exactement sept ans. Un article qui permettait de voir la fructueuse collaboration des deux artistes, la comédienne née à Londres avait ainsi souvent tourné sous la direction de son mari Peter Brook. Leur rencontre remonte à l'après-guerre, où chacun est en vue dans le milieu du théâtre. La touche qui les reliera jusqu'à la mort, ce sont peut-être leurs racines russes et leur amour pour Tchekhov. C'est d'ailleurs le nom d'une des héroïnes de cet auteur qu'ils choisiront pour prénommer leur fille, Irina. Elle dirige aujourd'hui le Centre dramatique national de Nice, son frère Simon réalise lui des documentaires, notamment sur son illustre père. Mariés en 1951, Natasha Parry et Peter Brook ont écrit une immense histoire d'amour qui a mêlé tout au long de leur vie le théâtre. On la verra dans Le Roi Lear en 1953 face à Orson Welles sous la direction de son mari, ou bien en 2003 avec Michel Piccoli dans Ta main dans la mienne que son époux dirige aussi. L'amour de la France est aussi un élément qui les unit. Le couple s'y est installé en 1974 et c'est dans ce pays que celle qui avait donné la réplique à Gérard Philippe dans Monsieur Ripois, de René Clément, rendra son dernier souffle. Elle était à la Baule quand elle a fait une hémorragie cérébrale. Peter Brook avait quitté la direction des Bouffes du Nord en 2010. Ebranlé par la disparition de son grand amour en 2015, il avait alors déclaré, selon l'AFP : "On tente de négocier avec le destin en lui disant: 'Ramenez-la juste pour 30 secondes'..."

