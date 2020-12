Mort de Pierre Cardin : la "vraie belle histoire d'amour" qu'il a vécu avec Jeanne Moreau

Les disparitions soudaines se multiplient à l'approche de la fin de l'année 2020. Après Diego Maradona, Claude Brasseur ou encore Rika Zaraï, c'est au tour de Pierre Cardin de tirer sa révérence. Le célèbre couturier plonge le milieu de la mode dans le deuil après s'être éteint ce mardi 29 décembre 2020, à l'âge de 98 ans. Il rejoint ainsi l'amour de sa vie, Jeanne Moreau, décédée trois ans avant lui, en 2017.

Pierre Cardin et la comédienne ont vécu quatre ans ensemble une idylle étonnante et très médiatisée dans les années 1960. Et malgré leur rupture, ils sont restés très proches, se portant l'un pour l'autre une tendresse toute particulière. D'ailleurs, ils se faisaient volontiers des éloges à travers les médias comme dans les pages de Paris Match en 2011. "Je me souviens de Jeanne arrivant dans ma maison de couture, il y a près de quarante ans, parce qu'elle avait besoin de vêtements pour un film. Je me souviens d'un coup de foudre et d'une liaison passionnée qui dura quatre années, puis d'une séparation qui nous éloigna quelque temps, avant que nous vivions, aujourd'hui, une amitié indéfectible", confiait Pierre Cardin. Le couturier avait notamment parrainé son ex-compagne lors de son entrée à l'Académie française en janvier 2001. Il avait également assisté à la remise de son insigne de Commandeur dans l'Ordre national du mérite en 2007. La regrettée Jeanne Moreau se souvenait quant à elle lors de cette même interview d'une "vraie belle histoire d'amour".

Après la mort de cette dernière, Pierre Cardin évoquait à nouveau leur idylle passée dans l'émission Stupéfiant ! en 2018. "Jeanne était une femme discrète, cultivée, intelligente, elle mettait les gens à l'aise, avait un immense talent comme vous le savez, et savait se faire comprendre en se taisant. C'était un amour passager, car les grands amours durent très longtemps ou pas du tout. Il l'a été suffisamment pour que nous soyons très heureux tous les deux". Seul grand regret pour la figure de la mode : ne pas avoir eu d'enfant avec Jeanne Moreau.