Mort de Quentin Dehar : son message alarmant avant son suicide

Le 2 septembre 2019 restera une triste date d'anniversaire pour la famille de Quentin Dehar. Le sosie français de Ken, le camarade de la poupée Barbie, s'est suicidé le jour de son 27e anniversaire, dans le Grand Hôtel Roi René, à Aix-en-Provence. C'est en se pendant à l'aide d'une cravate, dans son costume de steward, un travail qu'il venait de commencer, que le jeune homme s'est donné la mort. Un peu plus de deux mois plus tard, sa meilleure amie Anne-Charlotte a révélé à L'Obs le message alarmant qu'elle a reçu, peu de temps avant son décès.

"J'étais devenu tellement hautain et superficiel. Mais regarde, à cette heure-ci, je paie les pots cassés. Ne sois pas déçue par mes choix, si je choisissais les mauvais", lui aurait-il écrit. Il aurait également fait part de ses doutes concernant sa reconversion professionnelle au sein de la compagnie Twin Jet : "Steward, on gagne 1400 euros par mois. Mais on fait quoi avec 1400 euros ? Je préfère encore être avec un mec riche, même si je dois être malheureux."

À la suite de ses études, Quentin avait monté une société de téléphonie mobile. Mais il rêvait de strass et de paillettes, un voeu qui s'est exaucé en 2014 grâce à ses participations à Tellement vrai et Un Dîner presque parfait. Immédiatement, il s'était fait remarquer par le public pour son physique, mais surtout, son caractère bien trempé. Sur son compte Instagram, ses abonnés pouvaient découvrir des photos de lui en cabriolet ou au bord de la piscine d'un hôtel de luxe, une personnalité qui fascinait autant qu'elle agaçait. Le jeune homme adorait qu'on le reconnaisse dans la rue et ne le cachait pas. "Plusieurs fois par jour, il fallait qu'on lui dise qu'il était beau", a expliqué Anne-Charlotte.

Portrait d'un jeune homme brisé

Ce personnage de Ken, son papa Frédéric ne l'a pas toujours accepté : "Quentin a construit un personnage qu'il n'arrivait plus à quitter. Il lui fallait faire du buzz à tout prix ; il avait peur de renoncer à cette reconnaissance qu'il avait obtenue. Il s'est perdu." Quand Quentin Dehar lui a annoncé qu'il souhaitait devenir steward, cela a donc été un soulagement et une fierté pour lui. Mais le mal-être de son fils ne s'était pas envolé pour autant. Il parlait souvent de suicide et de la "malédiction des 27 ans" qui a "foudroyé Hendrix, Morrison ou Kurt Cobain", selon sa meilleure amie.

À la fin de sa vie, Quentin Dehar n'avait plus d'argent et avait été contraint de fermer ses deux magasins de téléphonie. Il s'était installé à Genève et avait enchaîné les postes de commercial pour des boutiques de luxe. Il se plaignait de ne plus avoir d'amis ni de famille, alors que son père a assuré qu'il n'avait "pourtant manqué de rien". Le fait que les chaînes ne l'appellent plus renforçait son sentiment d'abandon.

Les obsèques de Quentin Dehar ont été célébrées le 6 septembre 2019, à Condé-en-Barrois, village de la Meuse d'où il était originaire. Après sa mort, de nombreux proches se sont exprimés dans les médias. Selon son meilleur ami Yann, c'est à cause d'une déception amoureuse qu'il s'est donné la mort : "Quentin était en couple. Il était fou amoureux. Son petit ami l'a quitté dimanche, le jour de son anniversaire. Malheureusement pour lui, cette relation était toxique, il avait coupé les ponts avec beaucoup de monde. D'après moi, il n'a pas laissé de lettre pour expliquer son geste à ses parents", avait-il confié à Télé Loisirs. Ses parents ont quant à eux confié qu'ils ne sauraient jamais pourquoi il avait commis cet acte désespéré.