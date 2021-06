Mort de Romain Bouteille : Pierre Richard "très triste", pluie d'hommages sur les réseaux sociaux

C'est une époque qui s'éteint, encore un peu plus, avec sa disparition. Romain Bouteille est mort le lundi 31 mai 2021 à l'âge de 84 ans, laissant derrière lui sa femme Saïda Churchill, leur fils Shams - né en 1997 - et de nombreux confrères endeuillés. Emporté par une insuffisance cardiaque, l'homme de théâtre a eu droit à de vibrants hommages de la part de la profession, dont celui de Pierre Richard. "Romain Bouteille était une sorte de génie du non-sens, s'est souvenu l'acteur sur Twitter. Il avait aussi celui de se foutre de la célébrité. Je l'admirais beaucoup. Et je suis très triste."

Grand complice de Coluche, Romain Bouteille avait fondé, en sa compagnie, le Café de la Gare en juin 1969. Il s'était installé dans une ancienne fabrique de ventilateurs située passage d'Odessa, près de la gare Montparnasse, mais avait été obligé de déménager rue du Temple, dans le quartier du Marais, face au succès. Sur ses planches, les talents les plus bruts ont défilé. Gérard Lanvin, Gérard Depardieu, Renaud, Anémone, Josiane Balasko et Michel Blanc ont, entre autres, fait les beaux jours de ce haut-lieu de culture alternative.