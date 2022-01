Mort de Ronnie Spector, la chanteuse du groupe The Ronettes

La chanteuse du groupe culte des années 1960 The Ronettes, Ronnie Spector, est morte ce mercredi 12 janvier 2022, à l'âge de 78 ans. L'interprète de Be my Baby était atteinte d'un cancer. L'annonce a été faite par sa famille : "Ronnie a vécu sa vie avec une étincelle dans les yeux, une attitude courageuse, un sens de l'humour grinçant et un sourire sur son visage. Elle était remplie d'amour et de gratitude."

Chanteuse sur le titre Walking in the rain, c'est bien le morceau suave Be my baby qui va propulser la New-yorkaise dans la légende. Avec son girls band The Ronnettes, ainsi que son producteur et futur mari Phil Spector, la jeune femme va mettre l'Amérique à ses pieds. En effet, le titre sera repris par de nombreux artistes comme Jody Miller, Andy kim et surtout John Lennon. Be my baby apparaît également sur la bande son du film culte Dirty dancing avec Patrick swayze et Jennifer Grey.

Ronnie Spector, c'est aussi ce nom de famille qui lui colle à la peau, celui du producteur qui l'a révélée aux yeux du monde, mais surtout celui d'un mari tyrannique. Phil Spector, reconnu coupable de meurtre dans un procès très médiatique en 2009, fait signer un contrat à Ronnie en 1963, pour la série de succès qu'on leur connaît. Les deux amants se marient en 1968 et finissent par adopter trois enfants : Donté, Louis et Gary.

Des années plus tard, dans son livre autobiographique, la chanteuse a révélé le comportement toxique et abusif de son mari. Décédé en 2021, le producteur à la réputation sulfureuse l'aurait forcée à vivre recluse dans leur maison de Los Angeles, lui interdisant de se produire sur scène et de sortir. A sa demande de divorce en 1974, le producteur l'aurait menacée de mort avec un pistolet si elle ne lui laissait pas la garde de leurs enfants. Elle a épousé son deuxième mari Jonathan Greenfield en 1982, avec qui elle a eu deux fils, Austin et Jason.

La chanteuse était revenue à la musique en 2006 avec son album Last of the rockstars avec la collaboration, entre autres, de Keith Richards, Patti Smith et The Raveonettes.