Mort de Thomas Jefferson Byrd, tué par balles : Spike Lee dénonce un "meurtre tragique"

Il était l'acteur fétiche de Spike Lee : le 3 octobre 2020, Thomas Jefferson Byrd a été retrouvé mort dans une rue d'Atlanta, en Géorgie, à l'âge de 70 ans. Comme l'a rapporté le New York Times, la police a été appelée vers 1h45 du matin pour une personne blessée. Sur place, elle a trouvé le corps de la star criblé de balles "dans le dos".

L'ami et ancien agent de l'acteur, un certain Craig Wyckoff, a affirmé dimanche qu'il s'était entretenu avec certains de ses proches : Thomas Jefferson Byrd se serait disputé avec quelqu'un dans un magasin et cette personne "l'a certainement suivi chez lui". Un enquête a été ouverte, mais la police locale n'a encore fait aucun commentaire. Dimanche toujours, Spike Lee s'est saisi de son compte Instagram pour confirmer la triste nouvelle et rendre hommage à son acteur de prédilection : "Je suis si triste d'annoncer le meurtre tragique de notre cher frère Thomas Jefferson Byrd, la nuit dernière à Atlanta, Géorgie, le réalisateur de 63 ans, originaire de cette même ville, a-t-il d'abord écrit. Puissions-nous tous adresser des condoléances et des bénédictions à sa famille. Repose en paix, Frère Byrd."

Spike Lee a également partagé plusieurs extraits de leur fructueuse collaboration au fil des années : d'abord dans le film Clockers (1995), puis dans Girl 6 (1996), Get on the bus (1997), He Got Game (1998), The Very Black Show (2001), Da Sweet Blood of Jesus (2014) ou encore Chi-Raq (2015). Thomas Jefferson Byrd s'était également illustré devant les caméras d'autres réalisateurs, notamment dans le biopic Ray (2004).

c'était aussi un comédien de théâtre avec une performance remarquée dans la pièce Ma Rainey's Black Bottom, qui lui a valu une nomination aux prestigieux Tony Awards en 2003. Une adaptation Netflix sera dévoilée le 18 décembre prochain, avec le défunt Chadwick Boseman et l'actrice Viola Davis, qui a elle aussi rendu hommage à Thomas Jefferson Byrd sur Twitter. "Oh non ! 2020 ! Quoi ? J'ai adoré travailler avec toi, Byrd. Quel grand acteur tu étais. Vraiment navrée que ta vie se soit terminée ainsi. Je prie pour ta famille."