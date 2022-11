Mort de Tom Parker : Sa veuve déjà recasée, sa nouvelle vie avec un homme condamné pour homicide

Le 30 mars dernier, le chanteur du boysband britannique The Wanted décédait à seulement 33 ans, après s'être battu contre une tumeur au cerveau. Dans les colonnes du tabloïd The Sun, son épouse Kelsey Parker avait accepté de se confier sur ce drame, notamment sur les derniers instants qui ont précédé la mort de son mari.

"Je me suis mise dans le lit avec lui. Nous sommes restés dans le lit pendant deux heures. Je ne voulais personne d'autre, nous avions besoin de ce moment pour parler. C'était romantique, même dans ces conditions. Il a toujours été si romantique, aimant et protecteur, il aurait tout fait pour moi. Cette nuit-là, je voyais bien qu'il cherchait encore un moyen de s'en sortir", racontait-elle, avec émotion.

Une relation polémique

Elle était également apparue très peinée le 20 avril dernier, lors des obsèques du chanteur, devant l'église Saint François d'Assise à Orpington, au sud de Londres. Mais depuis, elle essaie, tant bien que mal, de tourner la page et aller de l'avant. Et d'après les dernières informations du tabloïd The Mirror, dans son édition du 22 novembre, il semblerait que cela lui réussit puisqu'elle a retrouvé l'amour. L'heureux élu se prénomme Sean Boggans. Il s'agit d'un électricien.

Mais si cette relation fait tant parler depuis qu'elle a éclaté au grand jour, ce n'est pas pour une question de timing, Tom Parker étant décédé récemment, mais pour le profil du nouveau compagnon de Kelsey Parker. Car en effet, au-delà d'être électricien, il a surtout été en prison pendant 4 ans, après avoir été condamné pour homicide involontaire suite au décès d'un certain Shaun McDermott.

L'autopsie a révélé que sa mort avait pour origine à une hémorragie cérébrale causée par des blessures à la tête. Mais Kelsey Parker ne s'est toujours pas exprimée sur ce sujet. Reste désormais à savoir si elle était au courant du passé peu glorieux de nouveau compagnon ou non...