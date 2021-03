Mort de Tonton David : la cagnotte de ses enfants a pris fin, quelle somme récoltée ?

La cagnotte des enfants du chanteur - Samuel, Zachary, Salomé et Théo - avait fait grincer quelques dents car Tonton David avait mené une belle carrière comme ambassadeur du reggae ainsi que du dancehall en France. Auréolé d'une nomination aux Victoires de la Musique, fort de presque une dizaine d'albums et du tube Chacun sa route, on aurait pu penser qu'il avait mis beaucoup d'argent de côté mais ce n'était pas le cas. "Cette cagnotte couvrira les frais des funérailles qui sont excessifs : on a pris le meilleur pour ses obsèques, dans l'intimité à Paris, là où il a grandi. Et le surplus servira à sortir son dernier disque, Un job ou un bizz : c'est son ultime rêve et une façon de le faire rester dans les esprits", avait tenu à préciser Samuel dans les pages du magazine Public pour mettre fin une bonne fois pour toutes à la polémique.