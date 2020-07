Mort de Zizi Jeanmaire, la reine du music-hall

Zizi Jeanmaire est morte aujourd'hui vendredi 17 juillet 2020 à l'âge de 96 ans. La triste nouvelle a été annoncée le jour même par la famille à l'AFP.

Renée Marcelle Jeanmaire est née à Paris. Très jeune, elle se découvre une passion pour la danse et dès l'âge de 9 ans, elle entre comme "petit rat" à l'école de danse de l'Opéra de Paris, en même temps qu'un petit garçon, Roland Petit. À 16 ans, elle intègre le corps de ballet, mais, quatre ans plus tard, elle démissionne et part à Monte-Carlo avant de rejoindre la compagnie des ballets de Paris, fondée par son ami d'enfance, Roland Petit.

Ensemble, en 1949, ils créent le ballet Carmen dans lequel ils imaginent une héroïne androgyne. Zizi coupe ses longs cheveux, le spectacle est un énorme succès. Roland Petit monte La Croqueuse de diamants, mais le premier rôle doit savoir chanter. Qu'importe, celle qui est devenue Zizi Jeanmaire prend des cours. Elle interprétera une chanson écrite par Raymond Queneau et obtient le Grand Prix du disque.

En 1954, elle épouse son meilleur ami Roland Petit. Valentine naît l'année suivante.

Après la danse classique et le chant, le music-hall. Zizi Jeanmaire, vêtue d'une courte tunique noire dessinée par Yves Saint Laurent, auréolée de plumes d'autruche roses et entourée de boys, elle crée Mon truc en plume qui deviendra son succès référence. Elle triomphe à l'Alhambra.

Dans les années 70, Roland Petit lui écrit un nouveau spectacle Zizi je t'aime. En 1994, elle joue Zizi au Zénith, un spectacle intégralement mis en parole et en musique par Serge Gainsbourg. Quelques années suivantes, le couple s'installe à Genève.

Atteinte de la maladie de Ménière, qui donne des vertiges et de terribles bourdonnements d'oreilles, Zizi Jeanmaire est contrainte de renoncer à la scène. Elle donne son dernier concert à l'Opéra Bastille en 2000.

Roland Petit disparaît le 10 juillet 2011 d'une leucémie foudroyante à l'âge de 87 ans. "Tout ce que j'ai fait, c'est par lui et pour lui, pour moi aussi, mais lui ou moi, c'est pareil", confiera-t-elle.

Zizi Jeanmaire aura survécu à son grand amour pendant neuf ans et 6 jours exactement. Tout comme lui, elle s'est éteinte chez eux, à Genève.