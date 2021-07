Mort du youtubeur Albert Dyrlund à 22 ans : terrible chute dans les Alpes

Je ne peux pas comprendre

Sur son compte Instagram, de nombreux fans ont souhaité laisser des messages en son honneur. De son côté, son ami et youtubeur danois Rasmus Bohave s'est également saisi des réseaux sociaux pour partager son ressenti : "Je suis complètement hors de moi", a-t-il expliqué sur son compte Twitter, vendredi 30 juillet. Et de poursuivre : "Je suis prêt à pleurer et à me taire. Je ne peux pas comprendre. Je me souviendrai toujours de tous nos souvenirs... Merci pour ce temps, mon ami. Repose en paix." Un message qu'il a accompagné d'une photo d'eux deux lorsqu'ils étaient plus jeunes.

Plus tôt cet été, le 20 juillet, l'influenceuse Xiao Qiumei a également fait une chute mortelle. Alors qu'elle diffusait en direct sur Tik Tok son lieu de travail (situé en haut d'une grue), cette dernière a fait une impressionnante chute de 43 mètres sous les yeux de ses abonnés.