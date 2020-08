Mouloud Achour fête ses 40 ans : sa très célèbre "clique" au rendez-vous

Voilà un anniversaire qu'il n'est pas prêt d'oublier ! Le 1er août 2020, Mouloud Achour a passé le cap des 40 ans. Et quoi de mieux que de souffler ses bougies avec ses meilleurs amis ? C'est ce que l'animateur télé a fait... pendant une semaine ! D'autant plus que Mouloud Achour ne compte pas n'importe qui dans son entourage. Parmi ses proches, il est toujours resté fidèle à ceux qui ont marqué sa jeunesse, à savoir Vincent Cassel, Romain Gravas, Oxmo Puccino, Ladj Ly et Kim Chapiron. La joyeuse bande s'est offert un séjour entre "boys" où nostalgie, nouveaux rêves et amour étaient certainement de mise.

Sur Instagram vendredi 7 août, Mouloud Achour a conclu cette parenthèse enchantée en postant une photo de ce groupe soudé. Sentimental, il a écrit : "J'ai eu la chance immense de fêter mes 40 ans avec ceux qui étaient là quand j'en avait 20. L'aventure c'est l'aventure... merci pour vos messages, du fond du coeur, et pensée à ceux qui nous ont quitté."