Moundir guéri de la Covid-19 : en larmes face à Nikos Aliagas, il craque

Admiratif du parcours de Moundir,Nikos Aliagas a également salué le courage de l'animateur de l'émission Moundir et les apprentis aventuriers sur Instagram. En légende d'une vidéo dévoilant quelques images de l'interview diffusée sur TF1, il écrit : "Moundir rend hommage à son papa décédé dans son premier livre Père et fils publié chez Robert Laffont et revient aussi sur ces 50 jours d'hospitalisation après avoir contracté le variant anglais de la Covid19. La solitude de la maladie, les séquelles physiques, le combat pour ne pas se laisser partir, la gratitude envers le personnel soignant, le rôle de sa famille... Moundir parle sans filtre et nous ouvre son coeur. Il revient de très loin et il sait qu'il a eu de la chance... ou un ange-gardien qui l'a protégé de là-haut. Cette interview n'était pas comme les autres pour moi, quand on parle de la vie et de la mort le reste devient insignifiant. Je vous invite à découvrir un homme et père de trois enfants parler de l'épreuve la plus difficile de sa vie."