Moundir, opéré : après son Noël passé à l'hôpital, il donne des nouvelles

En commentaires, de nombreux abonnés lui souhaitent un prompt rétablissement, notamment Linda Hardy, son ancienne camarade dans Danse avec les stars 2019. En effet, au cours du mois d'octobre, l'ex-aventurier s'est lancé le défi d'apprendre à danser aux côtés de sa partenaire Katrina Patchett.

Éliminé lors de la troisième semaine, Moundir a quitté le programme après une lourde chute. "Ça a claqué, j'ai glissé et je me suis fait très mal. J'étais un peu inquiet car la douleur commençait à monter. J'ai appelé un médecin, j'ai pris des médicaments pour enlever la douleur. J'ai pris sur moi pour faire la chorégraphie tant bien que mal en direct lors du prime. C'est passé, mais une fois la prestation terminée, la douleur est revenue. Le soir-même, mon tibia a doublé de volume...", expliquait-il à Purepeople après son départ du célèbre programme de TF1. Déjà opéré du tibia il y a longtemps, Moundir a affirmé : "Je dois retirer d'urgence ces matériaux qui sont en moi depuis vingt-et-un ans et qui sont considérés comme un corps étranger car on ne fait plus ce genre de matériel."

On lui souhaite de vite se rétablir pour pouvoir profiter pleinement de sa famille au Jour de l'an !