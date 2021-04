Moundir, ses poumons toujours touchés : son combat est loin d'être terminé

Moundir est en convalescence après avoir lutté contre la Covid-19. Ses poumons ont été touchés à 80% et il a dû intégrer le service de réanimation où il a été plongé dans le coma. Depuis plusieurs jours, il dévoile son nouveau combat pour retrouver sa forme d'avant.

Lundi 5 avril, l'ancien aventurier de Koh-Lanta (en 2003) avait publié sur Instagram une photo de la machine à laquelle il est relié pour respirer et une autre dévoilant une partie de son corps couvert d'un gigantesque hématome. Ainsi témoigne-t-il de la violence de la Covid-19.

Toujours en train de se battre pour respirer, mardi 6 avril 2021, Moundir a publié une nouvelle photo, toujours sur Instagram, celle de son doigt relié à un oxymètre. Un autre appareil qui permet de mesurer la quantité d'oxygène dont le sang est saturé. Cette mesure permet de surveiller l'état des patients sujets à des troubles respiratoires ou souffrant d'affections de l'appareil respiratoire. C'est donc l'élément qui lui permet de voir si sa santé s'améliore ou non. "Tu es important pour moi tu sais, il nous reste encore un long chemin pour ma convalescence #oxylab #saturation #oxygene", a-t-il écrit en légende.

Pour mener ce combat, Moundir n'est pas seul. Sa femme Inès le soutien depuis le premier jour et c'est elle d'ailleurs qui avait donné de ses nouvelles lorsque lui ne le pouvait plus. Il a donc rendu hommage à son épouse, en story : "Je vous aime tellement, ma femme Inès et toute ma famille nous vous disons merci de tout vos messages d'amour et bienveillance. Nous ne lâcherons rien. Notre team est indestructible. #teammoundir"