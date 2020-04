Moussa (Koh-Lanta 2020), aventurier et chanteur : son nouveau challenge

Le confinement peut sembler long à certains. Heureusement, des personnalités s'efforcent de les divertir sur les réseaux sociaux. Chaque jour sur Facebook et Instagram, Arthur fait un live avec des stars intitulé Show Must Go Home. De son côté, Cyril Hanouna continue à animer Touche pas à mon poste de chez lui. D'autres organisent des live pour prendre des nouvelles de personnes connues ou pour simplement discuter avec leurs fans. Moussa Niang (37 ans), lui, a opté pour une autre méthode.

Ce vendredi 3 avril, le candidat de Koh-Lanta 2020 a dévoilé une musique sur laquelle il a posé sa voix avec l'artiste Davassy. Le thème de la chanson ? Koh-Lanta bien entendu. Dans la chanson baptisée Tous aventuriers, le duo parle de l'aventure de TF1. "Vos âmes sont liées, il faudra tout donner pour aller de l'avant. Si tu veux célébrer ta victoire, du fond de mon divan, je suis avec toi", peut-on notamment entendre. Les alliances, la capacité physique ou les épreuves sont également évoquées. Une musique entraînante qui plaira, à coup sûr, au plus grand nombre.

Afin de mettre les fans de l'émission à contribution, Moussa a proposé un challenge aux internautes. "Écoutez-le et faites une vidéo de ce qu'il vous inspire. Puis postez-la sur vos réseaux sociaux sans oublier de taguer #KohLantatousaventuriers dans votre post, mais pas sur la vidéo. Nous recueillerons les vidéos de tous et les meilleures seront sélectionnées pour faire partie du clip. Cette vidéo devra être filmée au format paysage si vous voulez avoir une chance d'y figurer. Soyez créatifs en vous inspirant du titre, mais respectez impérativement les consignes de confinement en restant chez vous et de bon sens pour ne pas vous mettre ou votre entourage en danger. Vous avez jusqu'au 11 avril pour poster votre vidéo !", peut-on lire en légende de sa dernière publication Instagram pour annoncer la sortie du titre qu'il a produit.

Les téléspectateurs l'ignorent peut-être, mais Moussa est à la tête de sa propre agence d'événementiel. "Je m'occupe des sorties d'albums urbains, comme ceux de Booba ou Vegedream", confiait-il à nos confrères du Parisien le 21 février 2020. Il possède également son label, Kelanight Music, où il produit DJ Leska, qui cumule "plus de 200 millions de vues sur YouTube".