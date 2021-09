Moussa (Koh-Lanta) dans Danse avec les stars : sa femme n'était pas d'accord !

À quelques jours du coup d'envoi de Danse avec les stars, certains candidats se sont livrés en interview lors d'une conférence de presse mardi 31 août 2021, dont Moussa Niang. Aventurier emblématique de Koh-Lanta (2003, 2012 et 2020), il se lance là un tout nouveau défi comme Laurent Maistret et Moundir avant lui. Moussa Niang a toutefois bien réfléchi avant d'accepter de participer, notamment en raison de sa femme qui n'était au départ pas du tout pour !



"Madame m'a dit : 'Non, tu n'y vas pas ! Tu rigoles ou quoi ? Vous êtes proches avec la partenaire...'", a-t-elle redouté comme il l'a confié. Et d'ajouter rassurant : "Mais ça fait douze ans qu'on est en couple avec Gaya et on a deux enfants. Elle me fait assez confiance. Mais elle, d'abord, ne voulait pas. Mais moi non plus car tu franchis une barrière avec une danseuse que tu ne connais pas, ça peut être compliqué. Je n'aurais pas pu faire Danse avec les stars si elle n'avait pas validé car j'ai besoin de son soutien. Tout va bien se passer, il y a du respect et de la bienveillance, tant du côté de la danseuse que de moi-même. "

Moussa Niang peut être sûr que sa compagne sera la première à le suivre chaque samedi soir sur le dance floor et en temps réel, chose dont elle a été privée lors de ses tournages pour Koh-Lanta. "Je veux vraiment investir madame dans ce projet. Contrairement à Koh-Lanta où tu pars deux mois sur une île déserte, elle peut se poser un milliard de questions, elle gère les enfants... Quand tu rentres, elle vit ton aventure à travers toi avant la diffusion. Mais là, pour le coup, on va pouvoir vivre cette aventure ensemble. C'est très important pour moi", s'est-il réjouit.

Les téléspectateurs pourront voir ses débuts de danseur lors du premier ou du deuxième prime de Danse avec les stars 2021, lesquels seront enregistrés avant que les directs ne commencent. C'est lors de ces primes que les couples seront alors présentés.