Muriel Robin maman un jour ? Elle fait le point sur son projet d'enfant

Heureuse en couple depuis plusieurs années maintenant, Muriel Robin aurait bien aimé que cette belle histoire se poursuive avec un enfant. Mais la star, aujourd'hui âgée de 66 ans, l'admet : ce beau projet de vie est tombé à l'eau. Si elle avait plusieurs possibilités sur la table, il semble qu'elle a malheureusement attendu trop longtemps.

La star a fait de franches confidences à Télé 7 Jours, alors qu'elle était questionnée sur ses envies de maternité. "Non, c'est passé. Je pense qu'il y a un âge pour être maman. Moi, je suis en âge d'être grand-mère. Donc, c'est trop tard. Mais si ma vie était à refaire, je ferais un enfant plus tôt. Hélas, ça ne s'est pas fait. C'est comme ça !", a raconté avec une grande et touchante sincérité Muriel Robin. Il est vrai que si elle avait voulu mener à bien ce projet de vie, elle aurait pu alors envisager plus tôt plusieurs options, d'une grossesse naturelle - elle a été enceinte une fois mais a fait une fausse couche - en passant par une PMA ou l'adoption.

Muriel Robin, qui est mariée depuis février 2021 à sa compagne Anne Le Nen, se consacre à d'autres plaisirs dans la vie. Avec son épouse, elles vivent entre Paris et la Corse, et leur petite famille a récemment accueilli un nouveau membre... "Poupy fait un carton sur Instagram. On l'appelle fifille. Elle est drôle, elle est mignonne... Ce petit chien de cinq mois m'apporte de la joie, de l'amour. Vive les animaux !", ajoute la star de I Love You Coiffure. Et, entre deux moments agréables passés en famille, Muriel Robin se consacre aussi à sa carrière. Elle qui a longtemps déploré son absence au cinéma, a monté une société de production dans laquelle elle collabore avec sa femme Anne. De quoi s'offrir les rôles que d'autres ne lui offrent pas.

Muriel Robin est attendue sur le petit écran dans deux projets : Doutes (Arte) et Mon Ange (TF1). Actuellement, elle est aussi en tournage pour Ils s'aiment (ou presque), Une adaptation télévisée de la célèbre trilogie de pièces de théâtre Ils s'aiment, Ils se sont aimés, et Ils se re-aiment, pour TF1.