N'oubliez pas les paroles : Magali Ripoll "n'en peux plus", confidence cash et inattendue

Depuis 2007, l'émission musicale N'oubliez pas les paroles est diffusée sur France. L'animateur Nagui en est la figure officielle et s'accompagne sur son plateau de musiciens et chanteurs confirmés. En effet, c'est une équipe qui aide les candidats à chanter les tubes les plus connus dans le monde, dont fait partie Magali Ripoll. Cette dernière est choriste depuis le lancement du programme musical. Et elle a accepté de décrypter son succès pour Les 50 émissions préférées des Français, vendredi 2 septembre sur TF1.

Magali Ripoll a notamment souhaité souligner la bienveillance et la générosité de Nagui, toujours prêt à mettre en avant ses équipes à l'antenne. "La co-animation avec Nagui se passe super bien parce qu'il a tellement de présence, et il laisse en même temps tellement la place aux autres, à l'image, aux musiciens, à leurs interventions. Il nous sollicite beaucoup, donc en fait, ça se passe vraiment très bien. C'est sur des rails très confortables", a-t-elle confié.

Il n'y a donc aucune raison pour Magali Ripoll de quitter le programme de sitôt. Pourtant, après autant d'années à pousser de la voix derrière celles des Maestros, la brunette est arrivée à une certaine limite. Cela concerne une chanson culte des années 1980, beaucoup trop entendue selon elle : Nuit de folie du groupe Début de soirée. "Et tu chantes chantes chantes, ce refrain qui te plaît, et tu tapes tapes tapes c'est ta façon d'aimer..." Des paroles qui restent en tête et qui tapent sur les nerfs de Magali Ripoll. "Elle revient souvent celle-là et je n'en peux plus", a-t-elle avoué en rigolant.

Qu'on se rassure, celle qui a récemment affiché une nouvelle coupe de cheveux s'épanouit malgré tout toujours autant au sein de sa famille de N'oubliez pas les paroles. En parallèle, elle est bien heureuse avec sa véritable famille, composée de son mari Antoine et de leurs deux enfants, une petite fille âgée de 10 ans et un petit garçon né en 2018 prénommé Marius.