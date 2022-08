Magali Ripoll (N'oubliez pas les paroles) les cheveux courts et au naturel : sa photo de vacances qui décoiffe

Elle est l'une des membres emblématiques de N'oubliez pas les paroles (France 2). A l'instar de Fabien Haimovici qui donne de la voix dans l'émission présentée par Nagui, Magali Ripoll est une choriste très appréciée des téléspectateurs. Ces derniers étaient donc ravis d'avoir de ses nouvelles jeudi 11 août 2022. D'autant plus qu'elle a dévoilé un nouveau look.

Magali Ripoll profite actuellement de vacances bien méritées. C'est dans le Vaucluse (en Provence-Alpes-Côte-d'Azur) que la mère de famille a posé ses valises, avec son époux Antoine et leurs deux enfants on imagine. Et hier, elle n'a pas manqué de donner de ses nouvelles à sa communauté, sur Instagram. Ainsi, les internautes ont pu la découvrir en extérieur, à la plage plus précisément. Elle tient un verre à la main et affiche un grand sourire.

Les plus observateurs auront vu que Magali Ripoll a désormais une coupe de cheveux un peu plus courte et qu'elle apparaît au naturel. "La fête au village. Bientôt je réapprendrai à me servir d'une brosse-à-cheveux, d'une brosse-à-dents, de maquillage et éventuellement d'un fer-à-repasser. Mais pour l'heure c'est la fête au village! Besos a todos les roudoudos ! #hairstyle #haircut #coiffuredeouf #suivezmoipourplusdeconseils #laisserfairelanature #lâcherlaffaire", peut-on lire en légende de la publication.