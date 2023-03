N'oubliez pas les paroles : Nagui se met à dos la femme d'un candidat, "elle vous en voulait..."

Louis continue de faire opérer sa magie dans N'oubliez pas les paroles ! Maestro depuis plusieurs numéros maintenant, le candidat de France 2 a déjà dépassé le seuil des 300 000 euros et il n'a pas l'intention de s'arrêter là. Jusqu'à présent, ses challengers l'ont bien compris puisqu'ils ne parviennent jamais à le battre. Cette réussite, Louis la doit à ses longues sessions de préparations quotidiennes, entamées bien avant de faire ses premiers pas dans le jeu.

"Ça doit faire a peu près cinq ans que j'ai commencé", a-t-il confié dans l'émission de lundi soir. Et de préciser : "Mais il y a vraiment des vagues, ça dépendant de la motivation du moment". Et s'il admet s'être octroyé "des pauses", Louis n'a jamais cessé de regarder le programme musical ou "d'écouter les playlists" qu'il avait déjà travaillées. "Ça me permettait de fixer ce que je m'étais un peu forcé à apprendre", a-t-il ajouté. Une dynamique qui lui réussit comme on peut le constater mais qui a en revanche beaucoup moins plu à sa femme Marie.

Justement, Nagui s'est amusé à demander à son candidat si sa compagne ne lui en voulait pas, à lui et ses équipes de N'oubliez pas les paroles, "d'avoir gâché la vie" de Louis. "Marie vous en voulait peut-être un peu...", a avoué le Maestro. Et de nuancer : "Maintenant, je pense que tout est pardonné. Mais, je pense qu'elle m'en voulait à moi principalement quand même".

Nagui a alors cru comprendre que les gains remportés par Louis avait certainement facilité l'apaisement de Marie. "Ne me dites pas que parce que vous avez gagné 316 000 euros elle a changé d'avis... C'est moche ! Je suis choqué", a-t-il lancé à l'orthophoniste avec ironie. La femme du champion doit même être davantage encline à ce que son homme se consacre au jeu qu'il continue de gagner. À la fin de la dernière émission, il se sécurisait en effet 317 000 euros.

C'est presque du bourrage de crâne

À noter que, déjà pour Télé Loisirs, Louis s'était confié sur le travail fourni pour participer à N'oubliez pas les paroles. "C'est presque un peu du bourrage de crâne (...) Je pense que ça fait à peu près 4 ans et demi - 5 ans [que je révise], mais avec des hauts et des bas. Je n'avais pas de programme fixe, c'était un peu quand j'avais envie", expliquait-il à nos confrères.