N'oubliez pas les paroles : Une candidate surprise en pleine triche, Nagui scandalisé !

Magali Ripoll et Fabien Haimovici sont les deux stars de N'oubliez pas les paroles. Chaque jour, dans l'émission de France 2 présentée par Nagui, ils accompagnent les candidats lors de l'interprétation de diverses chansons. Et il arrive parfois qu'ils se laissent porter par la musique et donnent des indices aux amateurs. Mardi 15 février 2022, l'une des participantes au célèbre programme aurait bien voulu profiter de la situation.

Face à Manon, déjà victorieuse à deux reprises, c'est Ingrid qui se présente. Cette dernière avait pour mission d'interpréter Dans un autre monde, tube de Céline Dion. La jolie blonde assure jusqu'à avoir un moment d'égarement. Et c'est à cet instant précis qu'elle se tourne vers la choriste Magali Ripoll, comme pour appeler à l'aide. Une scène qui n'a pas échappé à Nagui, surpris. "Oh ! Ce n'est pas beau ce qu'elle a fait ! C'est un scandale !", lâche l'animateur. Et d'indiquer qu'Ingrid a "été prise en flag'".

De son côté, la candidate tente de se justifier : "C'est parce que je la regardais, j'étais impressionnée..." Pas de quoi convaincre l'amoureux de Mélanie Page. "Tout du long, vous chantiez avec elle. Et là, comme par hasard, vous étiez en admiration, poursuit Nagui, loin d'être dupe. Ingrid, c'est moche ce que vous avez fait." Sa version, elle y croit. Plus encore, la candidate du jour insiste : "C'est votre interprétation des choses !"

De son côté, Magali Ripoll, dont l'absence avait inquiété les téléspectateurs début 2022, tient à faire dans l'humour. "Si ça tombe sur Fabien, vous pouvez tenter. Attendez-le au tournant. On ne sait jamais, ça peut peut-être marcher", s'amuse-t-elle. Et Nagui de blaguer à son tour sur les quelques fois où les choristes ont, malgré eux, soufflé quelques mots à des candidats : "Ça fonctionne généralement huit fois sur cinq !"

Malgré ce petit couac, Ingrid a réussi son coup ! En effet, elle a trouvé les bonnes paroles et a réussi à décrocher le micro d'argent, prenant ainsi la place de sa rivale Manon. Rendez-vous dès le lendemain sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, et non pas "dans un autre monde, dans une autre vie" pour Ingrid !