Nabilla à fleur de peau : elle tombe dans un piège évident de Thomas !

Le 22 mai 2020, Nabilla a fait une grande découverte. Munie de son livret de famille sur Snapchat, la maman de Milann s'est rendue compte d'un fait étrange : chaque femme de sa famille a un second prénom évoquant une fleur. Marguerite pour sa maman, Rose pour sa grand-mère Livia, Pâquerette pour son arrière grand-mère, Coquelicot pour la suivante... La candidate de télé-réalité a alors expliqué ensuite que son prénom Nabilla évoque aussi une fleur (du désert) en arabe.

Particulièrement fière de faire partie d'une "famille de fleurs", Nabilla est arrivée toute guillerette aux côtés de Thomas pour aller se coucher et lui a demandé : " Ça te fait quoi alors d'être marié avec une fleur ? Tu aimes ma famille de fleurs ? Notre fils il est moitié fleur et si on a une fille on est obligé de donner un petit prénom de fleur genre Lys". Légèrement exténué par toutes ces évocations florales, Thomas a commencé à taquiner sa femme. "Lys c'est très joli, c'est le prénom de mon ex en plus..." a-t-il dit, le sourire aux lèvres. Toujours très jalouse vis-à-vis de son mari, Nabilla a répondu, très agacée : "T'es sérieux, tu parles comme ça dans mon snap ? Il y a rigoler et rigoler. Qu'est ce qui t'as pris là ? T'as eu un élan de folie là ?"

C'est bien tu vas pas dormir dans le canapé

Pris d'un fou rire, Thomas a expliqué : "Je suis sous la douche tu viens me faire ch**, je suis en train de me brosser les dents tu m'emm***" je suis dans le lit tu es encore en train de m'em***. Je peux que t'em***." avant d'ajouter rassurant : "Tu sais très bien que je n'ai pas d'ex avec le prénom Lys. Tellement tu prends de la place j'ai l'impression que j'ai eu que toi dans ma vie." Taquin, il a ajouté : "J'ai l'impression ça fait trente cinq ans que je suis avec toi" Heureuse, Nabilla a répondu, soulagée : "C'est bien tu vas pas dormir dans le canapé."

Comment ça se fait qu'on s'aime encore ?

Songeuse, la maman de Milann a ensuite parlé de son histoire avec Thomas :"On s'est connu il y a huit ans qui dit mieux ? Comment ça se fait qu'on s'aime encore ?" Toujours prêt à provoquer sa femme, Thomas a répondu amusé : "Va falloir songer à changer je vous le dit." Heureuse et amoureuse, Nabilla n'entendait même plus les remarques piquantes de Thomas et a raconte, nostalgique : "Au début le cap des 3 ans on avait trop peur, on se disait l'amour dure trois ans. On avait regardé le film on avait peur et en fait on s'aime trop. On est trop meilleurs amis, on est trop meilleurs amants on est trop amoureux en fait." Une maman qui s'est endormie paisiblement, plein de fleurs ou plutôt d'étoiles dans les yeux.