Nabilla et Thomas déjà confinés par le passé : "On s'est caché pendant un an"

Il y a quelques jours, les fans de Nabilla et Thomas Vergara ont eu peur pour le couple. Les parents de l'adorable Milann (6 mois) ont révélé avoir fait chambre à part pendant plusieurs jours à cause de nombreuses disputes. Mais qu'ils se rassurent, les amoureux, qui sont actuellement confinés à Dubaï, ont rappelé qu'il leur en faudrait bien plus pour se séparer. D'ailleurs, ils ont souhaité rassurer leur communauté en expliquant qu'il sont déjà restés confinés un an ensemble par le passé.

C'est sur Snapchat que le duo a fait ces nouvelles confidences. Après en avoir dit plus sur "leurs embrouilles pourries" qui avaient parfois comme point de départ une simple "porte de frigo mal fermée", Thomas Vergara a déclaré : "Nous, on est déjà resté confinés un an ensemble, un an ! On ne devait pas se voir, alors on est resté caché pendant un an, enfermés dans un appartement, sans sortir pratiquement." Si le couple s'est caché pendant ces longs mois, c'est à cause de "l'affaire du coup de couteau". Nabilla avait face à la justice en 2016 pour deux chefs d'accusation, "tentative d'homicide volontaire" pour des faits survenus dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014 près de Paris et "violences volontaires aggravées" après avoir blessé son compagnon au dos en août 2014. Si la bombe a écopé à l'époque d'une peine de prison, le plus dur pour elle et son mari avait été l'interdiction de se voir.

Pour "ne pas être séparés", ils s'étaient donc confinés. "Cette année-là on était dans un tout petit appartement dans le sud de la France, c'était en plein été, un cauchemar", a poursuivi Thomas Vergara. Et Nabilla a ajouté : "Quand on vous dit que c'était tout petit, c'était vraiment une pièce. Pas genre un appartement." Des conditions de vie bien plus dures qu'aujourd'hui puisqu'ils vivent à présent dans une grande villa avec piscine. Alors, comme le conclut Thomas Vergara, ce n'est pas ce confinement qui aura raison de leur histoire d'amour.

Comme beaucoup de couples, Nabilla et Thomas vivent donc des moments difficiles lors de ce confinement. "Je ne vais pas vous mentir, ça fait quelques jours qu'avec Nabilla on ne se parlait plus trop, dû au confinement. Je pense qu'on en a ras-le-bol. (...) On n'a pas divorcé mais c'est juste que le temps se fait long et on se cherche des problèmes là où il n'y en a pas, donc voilà. Je vous le dis parce qu'en ce moment, on faisait un peu chambre à part", avait expliqué Nabilla le 22 avril. De l'histoire ancienne.