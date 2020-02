Nabilla "allergique" aux enfants avant son fils Milann ? "C'était pas mon truc"

Depuis le 11 octobre 2019, Nabilla et son mari Thomas Vergara nagent dans un océan de bonheur. En effet, depuis ce jour, les amoureux sont parents d'un petit garçon prénommé Milann, dont ils sont de plus en plus gagas. Transformée par son nouveau rôle de maman, Nabilla était l'invitée de l'émission Clique (Canal+) présentée par Mouloud Achour, lundi 3 février 2020. L'occasion pour la jeune femme de 27 ans de se confier sur sa vie avant la grossesse.

Lorsque le présentateur lui demande comment elle va, Nabilla n'hésite pas une seule seconde : "Ça va très bien, je suis très heureuse, j'apprends ce nouveau métier de maman qui est pour moi le plus beau métier du monde", commence-t-elle, les yeux pétillants. Pourtant, la maternité n'était pas innée pour la starlette... "Je me redécouvre parce qu'à la base, je n'aimais pas du tout les enfants, c'était pas du tout mon truc... J'étais genre allergique aux enfants, je ne les supportais pas. Maintenant, j'adore...", conclut-elle.

Après une fin de grossesse compliquée, Nabilla a donné naissance à son fils par césarienne. Un moment difficile à digérer pour la jeune femme qui rêvait d'accoucher par voie naturelle. Pourtant, dès l'instant où elle a aperçu sa merveille, ce sont d'autres questions qui se sont bousculées dans son esprit. "Comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'il va m'aimer ? Comment je vais l'éduquer ? Est-ce que je vais être à la hauteur pour ce petit être humain ? Puis, c'est une énorme responsabilité ! Moi qui étais jeune, un peu insouciante, tout d'un coup, je me suis dit 'on y va, quoi'", raconte la jolie brune.

Afin de préserver au maximum sa vie privée, mais aussi dans le but de protéger son fils, Nabilla a choisi de déménager à Dubaï, début novembre 2019. Depuis, la petite famille vit sur un nuage. Récemment, le couple s'est même envolé pour Los Angeles afin de chercher une maison secondaire. Une vie à cent à l'heure, désormais rythmée par les couches, les biberons et les nuits saccadées du petit Milann...