Nabilla : Divine en bikini, elle fait craquer Thomas sur la plage de Dubaï

Être une jeune maman n'empêche pas de s'octroyer quelques moments en amoureux avec son cher et tendre. Le 29 novembre 2019, Nabilla a partagé la journée plage qu'elle a passée avec son mari Thomas Vergara. Parents d'un petit Milann depuis le 11 octobre dernier, le couple s'est accordé une pause caliente sous le soleil de Dubaï. Doigts de pieds en éventail, sable chaud et cocktails, les amoureux ont pu profiter de la piscine du complexe Drift Beach située dans le golfe arabique.

Sexy Mama

Sur Instagram, la maman de 27 ans poste une première photo en solo pour immortaliser cette journée de rêve. On découvre qu'elle a déjà retrouvé sa silhouette et sa taille de guêpe. Habillée d'un bikini deux pièces blanc, l'ancienne candidate de télé-réalité semble déjà avoir perdu tous ses kilos de grossesse. Après être restés quelques semaines à Paris et à Londres après la naissance de Milann, Nabilla et Thomas sont désormais installés à Dubaï. Et visiblement, la fille de Marie Luce Grange préfère largement les températures chaudes des Émirats Arabes Unis. Sur sa photographie, elle écrit d'ailleurs :"Ça change de Londres".

Sur le second cliché de cette journée cocooning, Nabilla partage un tendre bisou de son époux Thomas. Tous deux dans une piscine, le jeune papa de 33 ans enlace tendrement sa femme et lui embrasse amoureusement son petit nez. En légende, la petite fille de Livia Ceccaldi écrit :"Les parents de bébé Milann". Une nouvelle vie au soleil qui comble de bonheur ce couple emblématique de la télé-réalité.