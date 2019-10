Nabilla Benattia maman déjà amincie : "Je retrouve ma taille"

Ce n'est pas la première fois que Nabilla Benattia dévoile sa silhouette depuis son accouchement. Presque une semaine après la naissance de Milann, elle a accepté de dévoiler son petit ventre. "Mon ventre a dégonflé, mais il est toujours là. Mais je m'en fous", avait confié celle qui révélait mi-septembre avoir pris environ 16 kilos. Et d'ajouter qu'elle préférait se concentrer sur le bonheur d'avoir son fils avec elle. Un bébé que Thomas Vergara et elle préfèrent préserver au maximum. Inutile donc de chercher des photos sur lesquelles on découvre son visage. "Son père et moi, on a décidé de ne pas le montrer pour l'instant. Mon fils a 11 jours. Tout ce qu'on veut c'est le préserver au maximum", s'est-elle justifiée. Cela ne veut pas dire que le couple qui s'est rencontré lors du tournage des Anges 5, en 2013, ne continuera pas à partager leurs joies et leurs peines sur les réseaux sociaux. Pour preuve, ils n'ont pas hésité à dévoiler leur belle fête de naissance.

C'est à Dubaï que Nabilla Benattia et Thomas Vergara comptent élever Milann. "Là-bas, les écoles sont excellentes. La drogue, l'alcool... ça n'existe pas", avait expliqué le Marseillais de 32 ans à Paris Match en avril dernier. Et sa femme d'ajouter : "Nous avons déjà repéré une maison avec un bout de plage à nous. Et plein de chambres. Je pense que ma grand-mère Livia vivra avec nous."