Nabilla éclaboussée par le scandale de sorcellerie ? Elle promet "un grand tri", ses fans s'affolent !

Carla Moreau est assurément au coeur de toutes les préoccupations. Sur les réseaux sociaux, ses actes de sorcellerie font couler beaucoup d'encre et ce malgré sa prise de parole lundi soir dans Touche pas à mon poste. La jolie blonde de 24 ans s'était alors défendue d'avoir souhaité du mal à ses amis des Marseillais en expliquant avoir été sous l'emprise de sa voyante pendant plusieurs années, laquelle l'a rackettée à hauteur d'1,2 million d'euros. Une ligne de défense qui n'aurait pas tellement convaincu ses camarades du petit écran.

Quoi qu'il en soit, il se pourrait bien que cette affaire complexe commence à agacer une autre célébrité... à savoir Nabilla Benattia. La brunette de 28 ans a partagé un message des plus intrigants sur Twitter mardi 9 mars 2021. Un message qui pourrait signer la fin de son amitié avec Maeva Ghennam mais aussi avec Julien et Manon Tanti, qu'elle fréquente depuis leur arrivée à Dubaï. "Aujourd'hui, un grand tri s'impose !", a-t-elle écrit. Et à la question de savoir à quel genre de tri elle faisait référence, elle a répondu : "D'amis ! Ou de connaissances !". Il n'en fallait pas plus pour que les internautes y voient une rupture nette entre elle et les Marseillais.

D'ailleurs, les commentaires allant dans ce sens ont fusé ! Les abonnés de Nabilla sont nombreux à lui avoir conseillé d'effectivement revoir son entourage. "Éloigne toi de Tanti et de Maeva, elles vont te ramener que des problèmes", "Je l'ai toujours dit ça, qu'un jour ils vont la traîner dans la boue", "Ne copine pas avec les Marseillais de Dubaï, ils sont pourris jusqu'à l'os...", "Évites de te mélanger à ces Marseillais, tu t'es refais une réputation et franchement tu t'affiches à traîner avec ces gens. Tu as tellement évolué, ne te laisses pas éclabousser par leurs scandales...", peut-on lire entre autres.