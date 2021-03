Nabilla en froid avec des Marseillais à cause du scandale de sorcellerie ? La réponse en vidéo

La brune de 29 ans a donc coupé court aux rumeurs de tension avec les participants des Marseillais dont elle était très proche ces derniers mois. C'est un tweet posté le 9 mars qui avait semé le doute dans les esprits. "Aujourd'hui, un grand tri s'impose !", avait-elle écrit. Elle avait même précisé qu'il s'agissait d'un tri "d'amis ou de connaissances". Très vite, les internautes lui ont donc demandé de s'éloigner le plus rapidement possible de Maeva et des Tanti car c'était de mauvaises personnes. Un conseil qu'elle ne compte pas écouter car entre eux, une belle amitié est née. En août 2020 par exemple, Manon et Julien avaient passé une soirée VIP à ses côtés, avec Maitre Gims. En septembre, Maeva et la maman de Milann (1 an) avaient fait le buzz en s'embrassant sur la bouche, un moment dévoilé sur Snapchat.