Nabilla et Thomas Vergara "comme des fous" : ils ouvrent les portes de leur maison sur mesure

À force de la voir voyager aux quatre coins du monde, autant pour le plaisir que pour des projets professionnels, on en aurait presque oublié que Nabilla était la propriétaire d'une exceptionnelle maison à Dubaï. Il faut dire que la jeune femme de 29 ans n'avait pas vraiment pu en profiter ces derniers temps en raison des travaux pharaoniques qu'elle y avait entrepris. Mais ça y est, un an et demi après le début du chantier, Nabilla et son mari Thomas Vergara ont enfin pu investir les lieux. Le soir de Noël, le couple a d'ailleurs eu le grand plaisir de proposer un petit tour guidé à leur communauté sur les réseaux sociaux.

"C'est officiel, nous rentrons enfin dans notre maison, joyeux Noël", s'extasie Nabilla aux portes de sa majestueuse propriété, comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo de notre diaporama. De larges baies vitrées, une piscine XXL, un bain à remous à côté d'un feu, un salon de jardin luxueux, un espace barbecue... l'extérieur de leur maison est tout simplement incroyable et pourrait bien en faire rêver plus d'un. L'intérieur est tout aussi somptueux avec une gigantesque cuisine ouverte sur le salon et la salle à manger. Le tout dans un décor marbré. "On est enfin dans notre maison, depuis le temps. C'est vrai que ça a été très très très long et on l'a pour le jour de Noël. C'est magnifique, je suis comme un ouf. Après pratiquement un an et demi d'attente... Magnifique", se réjouit non sans émotion Thomas dans la vidéo.



La maison de ses rêves

Les parents de Milann (2 ans) ont beaucoup travaillé sur ce projet à l'ampleur colossal et réalisé sur mesure. En 2020, Nabilla promettait que son nid douillet serait "grandiose" et elle n'avait pas menti. "Une cuisine américaine, un immense dressing, celui de mes rêves. On a parlé aussi pour la chambre de mon fils, il aura une immense chambre. On va casser la terrasse pour l'agrandir, pareil, la piscine, on va l'agrandir, on va mettre du teck par terre, ça va être canon. Plein de petites choses comme ça... On va avoir une maison de malade, donc je suis trop contente !", annonçait-elle au début des travaux. Il s'agit là pour elle d'un sacré aboutissement. "C'est un truc de fou, on l'a pensée, on l'a choisie, on a fait toutes les étapes depuis un an qu'on est sur ce projet... Je suis trop contente, je ne pensais pas qu'un jour j'aurais ma propre maison comme j'aime, toute dessinée, celle de mes rêves quand j'étais petite, je suis trop contente, tellement fière de mon mari, de moi, de ma famille", déclarait-elle en larmes en mars dernier. Voilà un superbe cadeau de Noël qu'elle n'est donc pas près d'oublier.