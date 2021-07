Nabilla et Thomas Vergara métamorphosés : leur incroyable évolution physique en images !

Déjà dix ans depuis le premier passage télévisé de Nabilla. En 2011, la brunette était révélée au grand public dans L'amour est aveugle, une émission de dating où les participants se découvrent dans le noir. Sa moitié, c'est finalement dans Les Anges de la télé-réalité qu'elle l'a trouvée, en 2013. Lors de la cinquième saison du programme, Nabilla s'amourache de Thomas Vergara et le couple ne s'est plus jamais quitté. Tant d'années d'amour marquées par une belle évolution personnelle, professionnelle et aussi physique pour le duo.

À ses débuts, Nabilla se la jouait bimbo. Maquillage, talons aiguilles et petite robe courte moulant sa plastique, la brunette misait tout sur son visage d'ange, sa silhouette élancée et surtout sa poitrine refaite. Dans Les Anges, à Miami, elle rencontre Thomas Vergara, charmant brun aux yeux verts révélé dans Secret Story (saison 6, en 2012), mais aussi le succès. "Non mais allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing ?", balance-t-elle face caméra. Une phrase qui a fait le buzz à l'époque et qui a propulsé la jeune femme sur le devant de la scène. Défilé pour Jean-Paul Gaultier, comédienne dans Hollywood Girls, chroniqueuse chez Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste... Tout lui sourit, et Thomas Vergara reste à ses côtés.

Nabilla et Thomas Vergara transformés après la descente aux enfers

Mais c'est là, en 2014, que tout bascule pour le couple. La belle est accusée d'avoir poignardé son compagnon. Une grosse affaire éclate. Un procès a lieu, Nabilla passe par la case prison, les amoureux vivent des instants difficiles... et tout est finalement oublié ! Le couple fait table rase du passé et prend un nouveau départ. Cela passe par un relooking pour la starlette. Elle troque ses mini jupes, décolletés et make-up de soirée pour un look plus sobre. Chemise ample, baskets, maquillage léger effet naturel... C'est une toute nouvelle Nabilla qui se présente.

De son côté, Thomas Vergara est lui aussi un autre homme. Depuis ses débuts, il a pris du muscle. Outre sa silhouette athlétique, le charmant brun n'a pas changé... ou presque. Il prend désormais un peu plus soin de lui : sa barbe est taillée, il a troqué son chignon pour une coupe courte et il s'affiche toujours stylé, tiré à quatre épingles. Attention, pas de chirurgie esthétique pour lui – hormis ses dents, qu'il a fait refaire il y a des années.

En dehors de ces évolutions physiques, Nabilla et Thomas Vergara ont grandi. Le couple s'est marié une première fois en mai 2019 à Londres, et célèbre une deuxième fois son union le 6 juillet 2021, en grande pompe au château de Chantilly. Installés à Dubaï, les amoureux sont aussi devenus parents d'un adorable petit Milann, né en octobre 2019. Une nouvelle vie paisible à trois, bien loin des débuts tumultueux des amants terribles...