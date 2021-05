Nabilla honorée par un célèbre sculpteur : elle a sa propre statue, sa copie-conforme !

L'oeuvre reproduit sa pose emblématique avec un téléphone à l'oreille, référence à sa phrase "Non mais Allô quoi" qui l'a rendu célèbre et qu'elle a même fini par déposer. "Je ne réalise pas...", a commenté à plusieurs reprises Nabilla via sa story Instagram, très fière de ce nouveau projet.

Richard Orlinski est un artiste français né en 1966 à Paris. Toutes ses oeuvres d'art sont conçues autour du concept Born Wild et ont un style résolument contemporain. En 2010, il est classé deuxième artiste français contemporain le plus vendu en France par Art Price et deux de ses oeuvres figurent parmi les 10 plus fortes enchères de 2011. Pour ses sculptures, Richard Orlinski utilise principalement des matériaux comme la résine et l'aluminium, mais également le marbre, la pierre et le bronze.

Parmi ses oeuvres iconiques on retrouve notamment le Kong, que beaucoup de candidats de télé-réalité ont acquis pour leur villa à Dubaï. On se souvient que Nabilla et Jazz s'étaient d'ailleurs quelque peu écharpées sur le sujet. La maman de Milann avait piqué sa rivale en écrivant : "Attention aux contrefaçons" après que celle-ci s'est procurée la même pièce qu'elle. La panthère ou le crocodile sont également des sculptures très prisées dans le monde de l'art. Toutes ont la possibilité de parfois être très imposantes et d'atteindre le prix vertigineux de 100 000 euros.