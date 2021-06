Nabilla : "J'aime les poils et je pue !", une photo fuite, Thomas Vergara en cause !

"J'aime les poils et je pue !" C'est la phrase balancée par Nabilla dans la soirée du dimanche 27 juin 2021, sur Snapchat. Aussi, l'ex-star de télé-réalité de 29 ans a partagé une photo d'elle les bras levés, des faux poils violets dessinés sous ses aisselles. Alors que ses fidèles followers étaient dans l'incompréhension, elle s'explique au lendemain de ce partage.

Beaucoup s'en doutaient, Nabilla n'est pas à l'origine de ces mots ni de la photo grossièrement retouchée. Lundi 28 juin 2021, au matin, la maman du petit Milann (1 an) apparaît dans une voiture à Dubaï au côté de son mari Thomas Vergara. Et c'est bien lui le coupable !

"Pourquoi tu as fait ça ? C'est comme ça que tu me vois, comme quelqu'un qui pue et qui a des poils sous les bras ? Tu sais très bien que je n'aime pas les poils...", lâche la jolie brune, bien remontée contre son amoureux. Et lui de s'expliquer : "Tu as laissé ton téléphone... Tous les jours tu me dis que tu t'en fiches des poils. C'était une petite blague !"

Une farce qui n'est pas au goût de Nabilla. "Ce n'est pas marrant, j'ai eu 1000 captures. Il y a 1000 personnes qui croient que je pue et que j'aime les poils", s'agace-t-elle, toujours en story sur Snapchat. Bien décidée à se venger, la belle, qui a récemment offert des cadeaux hors de prix à son chéri pour la fête des Pères, promet de lui rendre la pareille dès ce lundi 28 juin 2021 au soir !

Rappelons que pour Nabilla et Thomas Vergara, c'est la dernière ligne droite avant un grand événement. En effet, le 6 juillet 2021, le couple se dire "oui" une deuxième fois. Après un premier mariage en mai 2019 à Londres et en tout petit comité, les parents de Milann s'apprêtent à célébrer une nouvelle fois leur union, en grande pompe cette fois. La cérémonie aura lieu au château de Chantilly, en présence d'au moins 180 personnes. En Angleterre, Nabilla, enceinte, avait opté pour une robe blanche moulant son baby bump. Cette fois, c'est en Jean-Paul Gaultier qu'elle épousera une nouvelle fois Thomas Vergara.