Nabilla : La main en sang pour taquiner, encore, Thomas

En plein dans les cartons pour leur futur déménagement à Los Angeles,Nabilla et Thomas Vergara rangent et trient l'intégralité de leurs affaires pour n'emporter que l'essentiel. Une activité qui ne plaît pas beaucoup à Nabilla, plus occupée à jouer à cache-cache avec son époux plutôt qu'à ranger ses vêtements et ses chaussures.

Alors qu'elle souhaitait "aider" son mari à remplir quelques cartons, l'ancienne candidate de télé-réalité s'est malencontreusement blessée à la main, comme elle l'a fait savoir sur Snapchat le samedi 18 juillet 2020. Après avoir couru à la salle de bain, la jeune femme s'est exclamée: "Tu m'as dit : 'Participe', voilà, je t'avais dit je suis madame catastrophe". Pas certain que la "blessure" de Nabilla était vraiment sérieuse. Thomas lui a répondu , apparemment habitué : "Reste bien allongée, de toute de façon je crois qu'on a fait neuf déménagements, tu ne m'as jamais aidé. Une fois tu m'avais fait croire que tu t'étais tordue la cheville dans les escaliers, elle avait fait venir sa grand-mère pour lui mettre un bandage carrément... C'est Madame Esquive."

En plein fou rire, la maman de Milann (9 mois) a déclaré : "Je fais pas semblant je saigne, je peux plus t'aider je me sens pas bien. Si je m'étais pas fait mal je t'aurais aidé. Si encore c'était au pied mais là à la main..." Trouvant que Thomas ne prenait pas assez au sérieux son bobo, Nabilla a disparu quelques instants et est réapparue avec une énorme tache rouge sur la main au niveau de sa blessure, s'apparentant à du sang. Choqué, Thomas lui a soufflé : "Mais c'est quoi ça ?". Très bonne comédienne, Nabilla a ajouté, à bout de souffle : "Mais j'ai du sang. Je te dis que j'ai trop mal". Se doutant de la supercherie, Thomas s'est approché pour mieux regarder la blessure de Nabilla et s'est mis à sentir une odeur bien particulière... "Tu te fous de moi ?" lui a-t-il dit, amusé. Finalement, Nabilla a éclaté de rire et a laissé découvrir comment elle a réussi à créer sa blessure... avec de la bétadine. Elle a une nouvelle fois bien eu Thomas !