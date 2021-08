Nabilla, Maeva Ghennam, Sophie Tapie dévastées par la mort de leur ami

Le 21 août 2021, de nombreuses personnalités du petit écran ont souhaité rendre un dernier hommage à leur ami parti bien trop tôt. Surnommé "Princess Sofy" sur Instagram, l'homme est décédé dans des circonstances encore floues. Sa mort a en tout cas causé une vague de messages d'amour sur les réseaux sociaux.

Sur sa dernière publication postée il y a seulement quatre jours, jeudi 19 août 2021, l'homme pose face à la mer et semble être à Mykonos. "Quand le futur ne t'effraie plus" avait-t-il écrit, ignorant peut-être que ces mots seraient les derniers sur Instagram. Peinée d'apprendre la mort de son ami, Nabilla a commenté ce cliché avec des mots tendres et remplis d'amour : "God bless you angel. Best guy always positive and happy, amazing energy. We gonna miss you a lot !" ("Que Dieu te bénisse mon ange. Tu étais une formidable personne, toujours heureuse, positive et dotée d'une incroyable énergie. Tu vas énormément nous manquer !")