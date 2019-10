Nabilla maman : gloss, faux ongles et cils XXL pour accoucher en beauté

Connue pour être toujours très sexy, Nabilla n'a pas failli à sa réputation lors de la naissance de son fils Milann. Pour son accouchement le 11 octobre 2019, la jeune maman de 27 ans était fraîche et pimpante. Extensions de cils, faux ongles et petit gloss nude, l'ancienne candidate de télé-réalité n'avait pas manqué de se faire une petite beauté avant ce grand moment. Heureux, les parents ont confié que la naissance de leur fils était un instant "incroyable" mais aussi qu'ils avaient vécu ensemble "le plus beau jour de leur vie".

Un bébé "trop chou" selon ses parents déjà conquis par tant de mignonnerie. Sur les différentes vidéos du papa qu'il partage sur Snapchat, on peut également voir que le nourrisson a une petite couette grise personnalisée avec son prénom tricoté dessus. Un bébé qui a déjà la classe.

Très heureuse d'avoir son fils entre les bras, Nabilla a cependant eu un accouchement difficile comme l'a expliqué Thomas. Elle qui voulait absolument accoucher par voie basse a été contrainte de subir une césarienne car son col mettait trop longtemps à s'ouvrir. Un accouchement compliqué et "hyper long" selon le beau-fils de Marie-Luce Grange qui rappelait que sa femme devait désormais se reposer car elle était très fatiguée.

Sur les réseaux sociaux, les parents ont d'ailleurs confié à quel point ils étaient épuisés. Le jeune papa de 33 ans expliquait : "C'est fou parce qu'on a pas dormi depuis je ne sais pas combien de jours... Ça fait bientôt une semaine qu'on dort pas mais je sais pas c'est magique !"