Nabilla "saoulée" : ce qu'elle n'a plus le droit de faire depuis son opération en Ukraine

Lundi 16 novembre 2020, Nabilla posait ses valises à Kiev, en Ukraine, pour y subir une nouvelle intervention chirurgicale. La maman de Milann (1 an), gênée par la cicatrice de sa césarienne, a souhaité y remédier. Pour cela, elle a accepté d'être opérée sous anesthésie générale dans une clinique de luxe. De retour à Dubaï, la starlette de 28 ans a révélé la conséquence directe de cette opération, très contraignante.

"Ça me saoule parce que je ne peux pas prendre de bain ni de douche pendant quatre semaines, pendant un mois, jusqu'au 4 décembre. Ce sera mon cadeau de Noël de reprendre des bains et des douches", a-t-elle confié sur Snapchat samedi 21 novembre. Nabilla fournit ensuite davantage d'explications quant à cette étonnante restriction : "Parce que je vous ai dit, par rapport à la cicatrice et tout, il ne faut pas qu'il y ait d'eau dessus sinon ça ne sert à rien d'avoir fait tout ça. Je peux juste me laver avec un gant de toilette et une serviette. Ce matin, pour me laver les cheveux j'ai galéré, c'est ma mère qui me les a lavés. Ça me rend dingue, c'est chiant de ouf !" L'épouse de Thomas Vergara doit donc prendre son mal en patience.

Pendant son opération, c'est Thomas qui s'est efforcé de rassurer les internautes. "C'est vrai qu'elle avait une grosse gêne, c'est le problème avec une césarienne. Si vous avez une cicatrice et que vous cicatrisez mal, ça peut vous tirer, et c'est ce qu'elle a eu. Elle n'a pas eu de chance et ça la gênait tellement que du coup, on a cherché un spécialiste et le meilleur était à Kiev", déclarait-il.

Pour rappel, le 11 octobre 2019 Nabilla mettait difficilement au monde son fils Milann. Après trois jours de contractions et de douleurs, son col n'étant pas assez ouvert, les médecins ont dû pratiquer une césarienne d'urgence. Un coup dur pour la jeune femme qui rêvait d'accoucher par voie naturelle.