Nagui passablement agacé par les Black Eyed Peas, il les tacle en plein direct

Cette année, l'émission The Voice a eu de la concurrence ! Nagui a en effet décidé de lancer sa propre compétition musicale sur France 2 face au célèbre télé-crochet de la Une. Baptisée The Artist, l'émission a pour but de mettre en scène des auteurs, compositeurs et interprètes qui dévoilent leurs propres chansons chaque semaine en direct. Un projet plein d'ambition auquel ont été invités à participer plusieurs personnalités de renom. Ce samedi 25 septembre, Nagui a par exemple eu l'honneur de recevoir sur son plateau les Black Eyed Peas, venus chanter avec les candidates Laura et Sarah. Toutefois, le groupe américain n'a pas rendu la tâche facile à la production.

Alors qu'il était en train de les introduire, c'est Pascal Obispo - alors présent en tant que juge lors de la soirée - qui a poussé l'animateur à partager son agacement. "Ils viennent d'arriver", a-t-il lancé avec ironie. Une référence direct au grand retard des Black Eyed Peas lors des répétitions. "On va tout vous dire, a alors repris Nagui. Normalement les Black Eyed Peas devaient venir dans l'après-midi faire les répétitions, puis ils avaient un concert ce soir [le Global Citizen Live au Champ de Mars, avec Ed Sheeran et Elton John, NDLR], et ils avaient dit : 'On revient pour faire le direct'. Sauf que le côté 'ils sont là dans cinq minutes', ça a duré deux heures."

Ne vous embêtez pas à revenir

Le groupe est finalement bien arrivé sur place pour répéter, tout en se faisant beaucoup désirer. "Ils s'habillent, ils sont là dans cinq minutes", avait-on promis à Nagui. Et pour lui de rétablir la vérité : "Ça a duré une heure". Pascal Obispo en a rajouté une couche en révélant que, pour couronner le tout, l'un des membres a eu une envie pressante à la dernière minute. "Et il y a même eu une petite envie avant de monter sur scène. Ça t'a énervé ça", a-t-il fait savoir en s'adressant à Nagui. Chose que l'animateur a confirmé : "C'est-a-dire que, quand on sort d'une loge avec de quoi se soulager, arriver sur un plateau en disant : 'Est-ce que je peux aller aux toilettes ?', t'as envie de leur dire : 'Ça fait deux heures que tu es à côté...'"

Face à tous ces rebondissements, Nagui a pris la liberté de ne plus les convier au direct. "Ne vous embêtez pas à revenir, on va vous enregistrer avec Sarah et Laura", leur a-t-il donc annoncé. Pas rancunier pour un sou, Nagui a conclu en rappelant que les candidates avaient malgré tout pris beaucoup de plaisir à partager la scène avec le célèbre groupe.