Nagui prêt à quitter l'animation ? Il sait quand il va tout arrêter et révèle pourquoi il dira adieu à la télé

Nagui, présentateur star de France 2 que l'on retrouve dans N'oubliez pas les paroles tous les jours, s'est confié sur France Info. Invité de Laurent Valière vendredi 28 octobre 2022, celui qui est un des animateurs préférés des Français, a une idée très claire sur la fin de sa carrière.

"Vous avez dit, dans une interview : 'Un jour, il faut savoir laisser sa place, il ne faut pas devenir has been.' L'an dernier vous avez arrêté Tout le monde veut prendre sa place. Comment vous voyez la suite ? Est-ce que la radio, par exemple, ça peut continuer ad vitam aeternam ?", a demandé Laurent Valière. Ce à quoi Nagui a répondu : "Alors là, ça serait malheureux, d'abord pour les auditeurs, et puis malheureux pour ceux qui ont l'appétit et qui ont l'énergie et les idées en tout cas pour proposer des programmes. Tant que, justement, le plaisir sera là - et le plaisir, comme dans un couple, doit être des deux côtés - tant qu'il y a cette fraicheur-là, je continuerais."

Mais en réalité, Nagui a une idée plus précise de la date à laquelle il prendra sa retraite. Après avoir précisé qu'il était hors de question pour lui de rester "assis sur un canapé avec un chien" à ses côtés, l'animateur a expliqué avoir "un peu l'idée de la date" mais a refusé d'en dire plus. Néanmoins, il a précisé : "Il y a un moment, d'abord, Carpe Diem aussi : j'ai un peu envie d'avoir des moments de loisirs et de détente. Mais d'autres papas vous diront que tant que vous avez des enfants en âge d'aller à l'école, vous continuez d'être, vous, en âge d'aller au travail et de donner l'exemple qu'il faut travailler dans la vie et ne pas se prélasser." Précisons que Nagui, qui a aujourd'hui 60 ans, est le papa de quatre enfants et que le petit dernier a aujourd'hui 10 ans.

En 2017, le père de famille avait des confidences sur son clan pour Télé Poche : "J'accompagne tous les matins mes enfants à l'école. Je passe les vacances scolaires avec eux et je ne tourne jamais les week-ends. À part certains directs. (...) On rate toujours des choses dans l'éducation, mais je suis hypervigilant."