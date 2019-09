Nagui : Quand il en était à souhaiter d'avoir un accident mortel...

Interrogé le 15 septembre 2019 par les lecteurs du Parisien, Nagui n'a pas été avare de confidences. Il s'est épanché sur son épouse Mélanie, l'affaire Christian Quesada et a aussi évoqué les moments durs de sa carrière.

Contrairement à ce que certains téléspectateurs peuvent penser, "les animateurs de France 2 ne sont pas prioritaires de leur case ou de la politique éditoriale de la chaîne", comme l'a rappelé Vincent Meslet, l'ex-directeur de France 2 au Figaro en 2016. Il y a eu cette déclaration, puis Michel Drucker qui a perdu sa case (avant de la retrouver), Patrick Sébastien qui est parti, Sophie Davant qui a dit adieu à C'est au programme et Toute une histoire. Des mouvements qui peuvent inquiéter Nagui.

D'ailleurs, lorsqu'un lecteur lui rappelle que certains présentateurs du service public ont été poussés vers la sortie, l'homme de 57 ans déclare : "Vous pensez que je suis le prochain ? La fragilité de ce métier, je la connais. J'ai été viré des radios et des télé où je travaillais. Demain, je peux être viré de France 2 et de France Inter. Ça prend deux mails et au revoir !"

Le plus simple serait un accident mortel

Des licenciements, Nagui en a connu et sait combien ils sont parfois difficiles à surmonter. Le moment le plus dur de sa carrière ? "Quand je me suis fait virer de Nulle part ailleurs sur Canal+ en 2000. Je ne bosse pas pendant un an et demi, mais j'ai toujours des gens qui travaillent à Air Production. Jusqu'au jour où le comptable me dit qu'il faut déposer le bilan", raconte-t-il. Et puis il y a 2006, l'année où RTL le vire. Concernant ce nouveau revers, il explique : "Sans avoir de pensées suicidaires, je me dis que le plus simple serait que j'ai un accident mortel de voiture." Et d'ajouter : "Un jour, j'ai un rendez-vous à France 2 pour présenter quinze projets. Après une heure et demie, le patron de la chaîne laisse sa secrétaire m'annoncer que je ne serais finalement pas reçu. Il ne se déplace même pas... Dans le parking, je suis en larmes. J'ai 42 ans et je pense être has been pour l'éternité. Mon téléphone ne sonne plus. Plus personne ne me répond." Heureusement, Nagui a pu compter sur la seule qui a toujours cru en lui, sa femme, qu'il décrit souvent comme "son meilleur pote", Mélanie : "La seule qui m'a soutenu c'est elle. Elle me disait de rien lâcher."

Et elle a eu raison car Nagui est régulièrement élu animateur préféré des Français.