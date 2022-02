Naomi Watts en couple avec un célèbre acteur : ils officialisent enfin aux SAG Awards

La vie amoureuse des stars passionne leurs nombreux fans. Ceux de Naomi Watts n'avaient rien à se mettre sous la dent, jusqu'à ce dimanche 27 février 2022. L'actrice a profité des SAG Awards pour faire une rare apparition avec son compagnon Billy Crudup, confirmant ainsi des rumeurs vieilles de bientôt 5 ans...

Les premiers soupçons concernant Naomi Watts et Billy Crudup ont vu le jour en juillet 2017. Les deux acteurs, qui se sont rencontrés et donné la réplique sur le tournage de la série Gypsy, avaient alors été aperçus main dans la main lors d'une balade à New York. Près de cinq ans plus tard, le couple a fait sa première apparition commune sur tapis rouge lors des SAG Awards.

La cérémonie a eu lieu ce dimanche 27 février 2022 au Barker Hangar, à Santa Monica. Naomi Watts et Billy Crudup sont arrivés ensemble et ont passé la redoutable épreuve du photocall à deux. Ainsi, une Naomi renversante dans une robe Fendi Couture a apporté son soutien à son chéri, nommé dans la catégorie du Meilleur acteur dans une série dramatique pour son rôle dans The Morning Show, aux côtés de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Le prix a finalement été remis à Lee Jung-jae, de la série Squid Game.

Avant de fréquenter Billy Crudup, Naomi Watts a vécu une longue et belle relation avec l'acteur Liev Schreiber. Leur histoire d'amour avait commencé en 2005 et a pris fin en 2016, année de leur séparation. Ils sont parents de deux enfants, deux garçons prénommés Alexander et Samuel (14 et 13 ans).

Naomi Watts a aussi connu Heath Ledger entre 2002 et 2004. Le mythique interprète du Joker est décédé en janvier 2008.

"J'ai été très affectée par la mort de Heath (...) Nous n'avons vécu que deux ans ensemble mais notre relation était très forte", a déjà confié l'actrice concernant son ex-compagnon. Heath Ledger a succombé à une overdose médicamenteuse. Il avait 28 ans.