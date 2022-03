Natalie Imbruglia : Craquante en petite robe dorée, devant FKA twigs, Mabel et sa maman

"Merci de m'avoir reçue @nmemagazine (...) J'ai adoré remettre le prix de Meilleure chanson internationale à la meilleure, @lorde, avec l'adorable @bastilledan", a écrit Natalie sur Instagram, en légende de photos souvenirs de sa participation aux NME Awards.

Avant son intervention sur scène, la belle Australienne vêtue d'une robe dorée The Vampire's Wife, de collants noirs et de sandales Jennifer Chamandi s'est présentée aux photographes, sur le tapis rouge. Ces derniers ont également vu passer une FKA twigs torride dans une tenue Liza Keane, la chanteuse Mabel et sa maman Neneh Cherry, ou encore l'angélique Ellie Goulding, vêtue d'un costume blanc.

Tout juste sortie de cure de désintoxication, Lottie Moss a aussi assisté à la fête ! Spectatrice canon dans une robe bustier noire Rick Owens, la petite soeur de Kate Moss s'est empressée de replonger dans le bain des mondanités londoniennes, après un séjour pour soigner son addiction à la cocaïne. Lottie a notamment assisté aux sacres des chanceux gagnants des NME Awards, et croisé la Française (et ex-femme de Mark Ronson) Joséphine De La Baume, ainsi que le mannequin (et fils de Jude Law) Rafferty Law.

Toujours côté hommes, Boy George, Simon Le Bon et son épouse Yasmin Le Bon, ainsi qu'Adam Lambert complétaient la liste d'invités de la cérémonie.