Natalie Portman : De toute beauté en petite robe rouge, nouvelle apparition réussie !

Depuis quelques années, Natalie Portman se fait aussi discrète sur grand écran que dans la vie ! Elle a fait une rare apparition publique mercredi soir. L'actrice a sorti le grand jeu pour célébrer le lancement d'une nouvelle série sur Apple TV+.

Pachinko débarque sur le service de streaming le 25 mars 2022 ! Les héros de la série sud-coréenne ont fêté son lancement imminent mercredi soir (16 mars 2022), lors d'une avant-première à l'Academy Museum of Motion Pictures, à Los Angeles. Natalie Portman s'y est rendue et a fait sensation.

Toute de rouge vêtue avec un blazer porté sur les épaules, une petite robe bustier et des souliers en satin, l'actrice de 40 ans et épouse de Benjamin Millepied a enchaîné les poses sur le photocall, pour le plus grand bonheur des photographes présents. Ces derniers ont également vu passer Ashley Park, révélée par son rôle dans Emily In Paris, et les stars de la série Pachinko dont fait partie Youn-Yuh jung, actrice oscarisée pour sa performance dans le film Minari.

Pachinko raconte l'histoire de quatre générations d'une famille d'immigrés Coréens, partis de leur pays natal et en quête d'épanouissement. Sunja (interprété par Youn-Yuh jung au stade de la vieillesse, Min-ha Kim au stade de la jeunesse et Jeon Yu-na au stade de l'enfance) en est la narratrice. La série est un pont entre sa vie de Sunja, qui commence dans la Corée du Sud du début du XXème siècle, et celle de son petit-fils Solomon (joué par Jin-Ha), dans les années 1980.

La précédente apparition de Natalie Portman datait d'octobre 2021. La star du classique Black Swan avait alors soutenu son mari en assistant au gala annuel L.A. Dance Project 2021, à Beverly Hills. Jane Fonda, Julie Delpy, Jennifer Grey et Andie MacDowell, le réalisateur Barry Jenkins (Moonlight), le mannequin Sara Sampaio, Paula Abdul, ainsi que Jodie Foster et son épouse, la photographe Alexandra Hedison, étaient également de la partie.