Brad Pitt : Dragué en pleine cérémonie des Oscars par une actrice

Comme Youn Yuh-jung, des millions de téléspectateurs (et certainement quelques stars présentes) ont été séduites par Brad Pitt, élégant en smoking noir. Dimanche soir, l'acteur de 57 ans a momentanément oublié son divorce houleux avec Angelina Jolie et le procès qui les oppose. Son ex-épouse, qui l'a accusé de violences conjugales, compte apporter des preuves étayant ses propos.

"Brad a le coeur brisé qu'Angelina a choisi cette route. Il y a toujours une certaine émotion même après le divorce. Il a pris la responsabilité de ses actes et a assumé ses anciens problèmes. Il a arrêté de boire, a plaidé un de ses proches, resté anonyme. Leur mariage était très passionné et toxique certaines fois - comme dans tous les couples -, ils avaient leurs disputes, mais partageaient de bons souvenirs ensemble. Il a déjà parlé de ses problèmes d'alcool et de drogues lorsqu'ils étaient ensemble. Brad et son camp n'ont jamais attaqué Angelina. Mais son équipe sent que cette fuite a été calculée afin d'obtenir la complaisance de l'opinion pour le procès. Brad a l'impression d'être de plus en plus tenu à l'écart de la vie de ses enfants, ça le dévaste."

Grâce aux Oscars, Brad Pitt a pu retrouver le sourire !