Natalie Portman lynchée par Rose McGowan : elle assume et reconnaît ses torts

Rose McGowan accuse Natalie Portman d'être une "fausse supportrice des femmes". Le 9 février dernier, lors de la 92e cérémonie des Oscars, l'actrice américaine portait une robe brodée des noms de ces réalisatrices qui n'ont pas été reconnues par l'Académie comme Greta Gerwig ou Lulu Wang. Mardi, l'actrice de Charmed a épinglé Natalie Portman (qui, rappelons le, avait publiquement soutenu Roman Polanski) dans un long post Facebook publié mardi 11 février 2020.

Rose McGowan estime notamment que la robe de Natalie Portman était "plus comme si une actrice jouait le rôle de quelqu'un qui se soucie vraiment". La comédienne de 46 ans évoque très justement que sa collègue est "un problème", puisqu'elle n'a "travaillé qu'avec deux réalisatrices dans sa très longue carrière". "Et l'une d'entre elles était toi", ajoute Rose McGowan. Elle évoque sa société de production, Handsomecharlie Films, qui a "engagé exactement une seule directrice : toi". Cependant, elle oublie que Natalie Portman avait déjà travaillé avec Mira Nair, mais pour le court métrage New York, I love you. Ce qui ramène à deux le nombre de réalisatrices avec qui elle a collaboré.

"Je trouve que le style d'activisme de Natalie Portman est profondément injurieux envers celles qui y oeuvrent vraiment. Je n'écris pas ça par amertume. J'écris ça par dégoût (...) Vous, les stars, pouvez changer le monde si vous faites un pas en arrière au lieu d'être le problème. Oui, toi Natalie. Tu es le problème. Être une fausse supportrice des femmes et un problème", a-t-elle poursuivi. Rappelons également que Natalie Portman a travaillé plusieurs fois avec Woody Allen.